T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62055141-2024/406-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık YASER N I ALSERSIK (Nedal ve Sene oğlu, 01/01/1997 Filistin d.lu) hakkında Mahkememizin 09/04/2026 tarihli,204/406 Esas- 2026/341 Karar sayılı ilamı ile Mala zarar verme suçundan TCK'nin 151/1maddesi uyarınca 20.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI'na, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık YASER N I ALSERSIK (Nedal ve Sene oğlu, 01/01/1997 Filistin d.lu)adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkacabilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin ve itiraz başvurusu bilgisinin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığakararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde mahkememize itiraz yasa yoluna başvurmadığı takdirde adli para cezasının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026

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Basın No: ILN02485385