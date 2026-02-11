T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/210

21/01/2026

Karar No: 2025/486

İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık YADİGAR ÇAM (TC Kimlik No:26441298196) hakkında Mahkememizin 23/09/2025 tarihli, 2025/210 Esas- 2025/486 Karar sayılı ilamı ile Vergi Usül Kanununa Muhalefet suçundan 213 sayılı yasanın 359/b-1 maddesi uyarınca 3 Yıl 1 Ay 15 Gün HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, mahkememize İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık YADİGAR ÇAM (TC Kimlik No:26441298196)'ın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin ve itiraz başvurusu bilgisinin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde mahkememize itiraz yasa yoluna başvurmadığı takdirde hapis cezasının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

