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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-11 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/1085 Esas
KARAR NO : 2021/993

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/12/2021 tarihli ilamı ile; 5607 sayılı yasanın 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son,10 Ay tecilli Hapis ve 1.000 TL adli para cezası ile cezalandırılan Colcu ve Haişe kızı, 08/09/1981 doğumlu, MIRGUL ESHKOZUEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.08.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01875077