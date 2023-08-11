T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2023-08-11 00:00:00 -
T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2021/1085 Esas
KARAR NO : 2021/993
KARAR NO : 2021/993
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/12/2021 tarihli ilamı ile; 5607 sayılı yasanın 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son,10 Ay tecilli Hapis ve 1.000 TL adli para cezası ile cezalandırılan Colcu ve Haişe kızı, 08/09/1981 doğumlu, MIRGUL ESHKOZUEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.08.2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01875077