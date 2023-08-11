T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/285 Esas

KARAR NO : 2023/232

5607 Sayılı Yasanın 3/1 Maddesine Muhalefet suçundan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/06/2023 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasaya 3/1, TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 10 ay tecilli Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Vladamir ve Galina oğlu, 21/03/1981 doğumlu, VALENTYN TERLETSKYI ile Nicolay ve Alla oğlu, 25/06/1979 Ukrayna doğumlu, VICTOR DEMCHUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.08.2023

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Basın No: ILN01875066