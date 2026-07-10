T.C. BAKIRKÖY 33.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. BAKIRKÖY 33.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO :2026/78
KARAR NO :2026/334
Basit yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2026 tarihli ilamı ile hakkında TCK.86/2 maddesi uyarınca 5.200,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,CMK.231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Mevlüt ve Çiğdem oğlu 1993 doğumlu MERT DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201.sayılı Tebligat kanununun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.07.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02506402