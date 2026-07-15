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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 33.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 33.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. BAKIRKÖY 33.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2015/631

KARAR NO :2021/623

Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı13/07/2026 tarihli ek kararı ile 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASININ AYNEN İNFAZINA karar verilen Edı ve Marıa kızı 1990 doğumlu EDILIANA YULISSA PEREZ GOMEZ'E gerekçeli karar ilanen tebliğ edildiğinden,

 

7201.sayılı Tebligat kanununun 29.Maddesi gereğince ek kararın YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13.07.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02509625