T.C. BAKIRKÖY 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO :2023/678 Esas

KARAR NO :2025/619

Görevi yaptırmamak için direnme, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı26/11/2025 tarihli ilamı ile TCK.265/1,62 maddeleri uyarınca 10 AY HAPİS ve TCK.125/1-3-a,125/4,62 maddeleri uyarınca 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılan Hikmet ve Naime oğlu 05/05/1985 doğumlu FERHAT KILIÇARSLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yollara başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02381729