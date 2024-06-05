T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
2024-06-05 00:00:00 -
T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO : 2020/318 Esas
KARAR NO : 2024/264
Hakaret ve tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2024 tarihli ilamında katılan sıfatıyla yer alan Abdullah ve Nazmiye kızı, 22/09/1987 doğumlu, Kayseri, Yahyalı, Ağcaşar mah/köy nüfusuna kayıtlı SEDA KARAKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve internet yolu ile İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.05.2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02042971