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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-06-05 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/318 Esas

KARAR NO : 2024/264

     Hakaret ve tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2024 tarihli ilamında katılan sıfatıyla yer alan Abdullah ve Nazmiye kızı, 22/09/1987 doğumlu, Kayseri, Yahyalı, Ağcaşar mah/köy nüfusuna kayıtlı SEDA KARAKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

     1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve internet yolu ile İLANEN TEBLİĞİNE,

     2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.05.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02042971