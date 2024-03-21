T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas no : 2023/309

DAVACI- GÜLSEREN KIYAR-(11498494752 TC NOLU )

MİRASÇI-YUSUF OZAN- (22229288274 TC NOLU )

MÜTEVEFFA : ŞEVKET OZAN-(22241287828 TC nolu )

Mahkememizde görülmekte olan Miras ortaklığına temsilci atanması davasında verilen ara karar uyarınca ;

Davacı dava dilekçesinde ; muris Şevket Ozan ın 31/10/1990 tarihinde vefat ettiğini, geride mirasçıları olarak eşi ve çocuklarının kaldığını,murisin terekesinin henüz taksim edilmemiş olduğunu, mirasçılar arasında iştirak halinde mülkiyet olduğunu, mirasçılar arasında paylaşım yapılana kadar terekeye temsilci atanmasını talep etmiştir.

Mirasçı Yusuf Ozan ın Mahkememizce tespit edilen adreslerine dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ancak tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 06/06/2024 günü saat 09:30 da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur 11/03/2024

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Basın No: ILN02005921