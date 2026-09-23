T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/362

Karar No: 2022/190

İLAN

Mahkememizin 2021/362 esas 2022/190 karar sayılı dava dosyasında İlkay ve Mihaela Florentına oğlu, 25/06/2000 Güngören doğumlu müşteki İbrahim AYDIN ın yokluğunda karar verilmiştir. Müştekinin bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiye kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/09/2026

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Basın No: ILN02553337