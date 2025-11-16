T.C. BAKIRKÖY 29. İŞ MAHKEMESİ

Sayı : 2025/71 Esas

06.11.2025

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN

Davacı EMRE PAKSOY ile Davalılar NORSEL INTERNATIONAL İNŞAAT DIŞ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ., BOĞAZİÇİ DIŞ TİCARET A.Ş., NORSEL INTERNATIONAL LTD. BVI, FOLKESTONE HOLGINS INC. Ve İBRAHİM KÖLÜK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle;

Davalılar Norsel İnternationalLtd. BVI, Folkstone Holgins İNC.'nin bilinen son adresi "YEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY İSTANBUL CAD. NO;37/3-4 Bakırköy İSTANBUL" bu adrese tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle, dava dilekçesi, bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi ve İstanbul BAM Karar İlamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Dava Dilekçesi:

Davacı Emre PAKSOY'un, Davalılar NORSEL INTERNATIONAL İNŞAAT DIŞ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ., BOĞAZİÇİ DIŞ TİCARET A.Ş., NORSEL INTERNATIONAL LTD. BVI, FOLKESTONE HOLGINS INC. Ve İBRAHİM KÖLÜK yanında çalışmasının bulunduğunu, çalışmalarının karşılığının ödenmediğini, bu çalışmalarına ilişkin Kıdem ve İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı, Yıllık İzin Ücreti ile Prim Alacağı toplamı olan 73.000,00-TL alacağın davalılardan tahsilini talep etmiştir.

2-Bilirkişi Raporu:

Mahkememizce hükme esas alınan bilirkişi raporunda Davacının Davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternationa lLtd. BVI, Folkstone Holgins İNC. Yönünden; 53.478,54-TL Kıdem tazminatı, 65.612,09-TL İhbar tazminatı, 145.766,19-TL ücret alacağı, 69.577,42-TL yıllık izin ücreti alacağı talebinin kabul edilmesi gerektiği, prim alacağı talebinin ispatlanamadığından hesaplanmadığı tespit edilmiştir.

3-Islah Dilekçesi:

Davacı Emre PAKSOY'un 53.478,54 TL Kıdem Tazminatının 978.454,08 TL Ücret alacağının, 460.466,26 TL ihbar tazminatının, 487.801,75 TL Yıllık İzin Ücreti alacağının müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacıya ödenmesini talep etmiştir.

4-İstanbul BAM Karar İlamı:

Tüm dosya kapsamına göre, taraf teşkili açısından inceleme yapıldığında, davacı tarafça Norsel İnternationalLtd. BVI, Folkstone Holgins İNC. Şirketlerine karşı da dava açılmış ve bu şirketler hakkında hüküm kurulmuş olmasına rağmen, iş bu şirketler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle dava dilekçesi ve yargılama sırasında tebliğ gereken diğer beyan ve belgelerin tebliğ edilmediği, karar başlığında da yer verilmediği görülmüştür. Davacı tarafça bu şirketlerin temsilcisi olarak İbrahim Kölük ün gösterilmesi ve tebligatınİbrahim Kölük e yapılması bu eksikliğin gidermemektedir. Nitekim davalı İbrahim Kölük dava dilekçesinde ayrı bir davalı olarak gösterilmiştir. Yapılan bu açıklamaya göre öncelikle bu eksikliklerin giderilmesi, taraf teşkili sağlandıktan sonra yargılamaya devamla karar verilmesi gerekmektedir.

Karar gereğince yukarıda özetleri verilen dava dilekçesi, bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi ve İstanbul BAM Karar İlamı ve duruşma gününün bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı taktirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı taktirde 18/12/2025 günü saat 13.30'da mahkememiz duruşma salonunda duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği hususları Davalılar Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. şirketlerine ilanen tebliğ olunur. 06.11.2025

