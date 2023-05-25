T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2023-05-25 00:00:00 -
T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Hırsızlık suçundan, Nusret ve Songül oğlu, 10/10/1981 ERGANİ doğumlu sanık BULUT AYAZ hakkında Mahkememizin 28/03/2023 tarih, 2022/203 Esas, 2023/162 karar sayılı kararı ilehırsızlık suçundan beraatine sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.23/05/2023
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Basın No: ILN01834330