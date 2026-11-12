T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/716

Karar No :2026/661

İLAN

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/716-2026/661 karar sayılı ilamı ile Sanık İBRAHİM ŞEKERGÜMÜŞ hakkında hakaret suçundan davanın düşmesine, şantaj suçundan 5237 s,.y.107/2,62,52 mad.ger. 10 ay hapisve 400 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına ve CMK 231/5mad.ger.Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup ,Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 15 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.10/11/2026

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Basın No: ILN02592312