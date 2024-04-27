TC BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Vergi usul kanununa muhalefet suçundan Ahmet ve Nazmiye oğlu 01/04/1979 Ünye doğumlu,ordu,ikizce ilç,yukarı kaynartaş mah/köyü nf,ky.SANIK ORHAN KIŞLA hakkında Mahkememizde yapılan uyarlama yargılaması sonucunda sanığın yokluğunda 01/04/2024 tarih 2019/133 Esas 2021/555 Ek karar sayılı ilamı ile mahkememizin 07/10/2021 tarih 2019/133-2021/555 sayılı ilamı ile 213 SAYILI VUK'nun 359/b,43,62 mad.ger. Verilen 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASININ AYNEN İNFAZINA VE İNFAZIN KALDIĞI YERDEN DEVAMINA dair karar verilmiş olup,kararın sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/04/2024

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Basın No: ILN02022836