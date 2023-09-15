T.C. BAKIRKÖY 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2023/436

Karar No :2023/471

KARAR ÖZETİ



Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/436-2023/471 karar sayılı ilamı ile Sanık Duygu Taştan hakkında Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan kamu davasının durmasına veseri muhakeme usulüne ilişkin işlemlerin yapılması için dosyanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-



2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13/09/2023

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Basın No: ILN01891859