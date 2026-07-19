T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2021/539 Esas
KARAR NO : 2026/324 Karar
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/06/2026tarihli ilamı ile;
6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince açılan dava dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın sonuç olarak 10 ay hapis ve 1.250,00 TL adli para cezası verilen cezanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetim altında tutulması cezasına hükmedildiği,
SANIK ; Fahrattın ve İlhama oğlu, 1991 Azerbeycan doğumlu SANAN TAHİROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıklardan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 17/07/2026
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Basın No: ILN02513235