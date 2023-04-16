T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/422 Esas

KARAR NO : 2023/135

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma, İftira suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile 268/1, 267/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Suheyr oğlu, 1995 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı YEZEN ELDELLİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.04.2023

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Basın No: ILN01814619