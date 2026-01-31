T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/27

Karar No: 2025/665

İLAN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Salimbay ve Reyhan oğlu 12/11/1992 Azerbaycan doğumlu, sanık KAMRAN TUFANOV

Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 16/12/2025 tarih 2022/27 Esas,2025/665 Karar sayılı ilamı ile6136 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi uyarınca verilen 10 Ay Hapis ve 500 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/01/2026

