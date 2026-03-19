T.C. BAKIRKÖY 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20133065-2025/492-Ceza Dava Dosyası

16.03.2026

Konu : İlanen tebliğ

İ L A N

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Muhammed ve Marziye oğlu, 01/01/2005 Tahran doğumlu, MAHDİ MUHAMMEDİ (Yabancı Kimlik No:98350081060) hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizin 03/02/2026 tarih, 2025/492 esas, 2026/45 karar sayılı kararıyla sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup gıyabında verilen karar, sanığın adresinin belli olmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve internet haber sitelerinin birinde sanık MAHDİ MUHAMMEDİ için İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 16/03/2026

