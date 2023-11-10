T.C. BAKIRKÖY 22. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.94313132-2022/452-Ceza Dava Dosyası



07.11.2023

İ L A N



Rustamovna ve Kuzifa kızı, 10/12/1989 ÖZBEKİSTAN doğumlu, Şirinevler Mah. Kocasinan Cad. No:17 D:1 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde oturur. 99251978404 T.C. Kimlik nolu CHAROS KHAJIBAEVA Mahkememiz dava dosyasında katılan olarak katılmıştır.



Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 24/10/2023 tarih ve 2022/452 Esas, 2023/372 sayılı Kararı ile, sanık Gürkan DENİZ' in basit dolandırıcılık suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği, Mahkememiz kararına Cumhuriyet Savcısı tarafından itiraz edildiği, katılan CHAROS KHAJIBAEVA' ya" Mahkememiz dosyasına konu zararınız, sanık Gürkan DENİZ tarafından Mahkememiz banka hesabına yatırılmış olup, Mahkememiz Başkanlığına başvurmanız" hususunu içeren Mahkememiz kararı ekli ihtaratlı davetiye çıkartıldığı, ancak katılan CHAROS KHAJIBAEVA' ya tebliğ edilememiş olup,



7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün ve " Mahkememiz dosyasına konu zararınız, sanık Gürkan DENİZ tarafından Mahkememiz banka hesabına yatırılmış olup, Mahkememiz Başkanlığına başvurmanız" hususunun tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01927907