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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-23 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/145 Esas
KARAR NO : 2023/213

Yağma ve Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile sanık Ahmed S M ALIWAISI hakkında her iki suçtan beraat kararı verilmiş olmakla; Tüm aramalara rağmen Adel ve Lamia oğlu, 2000 Cezair doğumlu, MÜŞTEKİ SIMOUD OUAIL bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde yasa yoluna başvurma hakkını kaybedeceğiniz ve kararın kesinleşebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.07.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01865220