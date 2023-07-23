T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/180 Esas

KARAR NO : 2023/215

Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile hakkında karar verilmiş olan sanıklar Mehmet Can SÜREN, Yüksel Olcay HIZLI ve Abdulkerım ELRAMAZAN hakkında ayrı ayrı TCK109/2 ve 149/1-a-c mad. uyarınca 4 yıl 4 ay 15 gün ve 3 yıl 14 ay hapis verilmiş olup karar sanıklar müdafince ayrı ayrı istinaf edilmekle; Tüm aramalara rağmen Halil ve Nehad oğlu, 1995 Filistin doğumlu MÜŞTEKİ FERAS K I WISHAH bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde yasa yoluna başvurma hakkını kaybedeceğiniz ve kararın kesinleşebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.07.2023

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Basın No: ILN01865215