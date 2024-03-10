  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-10 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2023/325 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, detaylı bilirkişi raporuna, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/325 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
602.000,00 1 Taşıt 53ACG032 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , Scirocco 13 Tipli , CTH096467 Motor No'lu , WVWZZ ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 10:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 10:41


(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN01999422