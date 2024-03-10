T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ
2024-03-10 00:00:00 -
T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2023/325 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, detaylı bilirkişi raporuna, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/325 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|602.000,00
|1
|Taşıt
|53ACG032 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN Marka , Scirocco 13 Tipli , CTH096467 Motor No'lu , WVWZZ ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 10:41
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN01999422