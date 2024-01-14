T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ
2024-01-14 00:00:00 -
T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2023/26295 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara, detaylı bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26295 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|36.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Konica Minolta Marka Profesyonel Baskı Makinası AccurioPrint C2060L (ineo+2060L) A0ED943600 S ...
|21.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Apple Marka İMac bilgisayar A2115 C02Y54YAJV3N Seri nolu
|17.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Apple Marka iMac bilgisayar A1419, C02NF5JTF8J4 seri nolu
|18.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Apple Marka iMac bilgisayar A1419 iMac DGKL60K2DNMP seri nolu
|17.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Apple Marka iMac bilgisayar A1418, C02P905WF8J3 seri nolu
|2.600,00
|1
|Taşınır
|1 Adet HPE (Hewlett Packard Enterprise) Marka HPE Office Connect 1820 Series Switch
|2.350,00
|1
|Taşınır
|1 Adet İnform Marka SS220 SINUS 2000U UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) 2014 Model, 855501200442 seri nol ...
|20.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet HPE (Hewlett Packard Enterprise) Marka, HPE Proliant DL380 Gen10 Sunucu (Server) CZ20400F7K s ...
|1.800,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Markasız Sunucu (Server Kabini)
|785.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ko-Pack Marka UVH-4000H/BB2-KPO1-Flekso Etiket Baskı Makinası, Model yılı 2002, 402001 seri n ...
|950.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Gallus Marka R200B 02 - Flekso Etiket Baskı Makinası, 250699 Seri nolu
|5.450.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Iwasaki Marka TR2VCVMT-6-Ofset Etiket Baskı Makinası Model yılı 2015, L0006 Seri nolu
|2.250.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet MPS Marka EF330/8-Flekso Etiket Baskı Makinası, Model yılı 2003, H192 Seri nolu
|54.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Heidelberg Marka Maşalı Kesim Makinası, 01.006.004/13g Seri nolu
|54.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Heidelberg Marka GTO 52-Ofset Baskı Makinası 702672 Seri nolu
|210.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Polar Mohr Marka 90 ST-Giyotin, 03/69/0829 Seri nolu
|67.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Markasız Etiket Kalite Kontrol Masası (Özel imalat)
|22.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Markasız Kesim Makinası (Özel imalat)
|18.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Markasız Kesim Makinası (Özel imalat)
|95.000,00
|1
|Taşınır
|1) 1 Adet Aydın Trafo Marka, 2)Osmanlı Makine hava tankı,3) Forza Marka Hava Kurutucu
|18.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet 3esmega Marka FPK50-Photopolymer Plate Processor (Klişe Makinası) Model yılı 2014, 14271190 S ...
|150.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Hu-Song Printing Machine Marka HSM-320-Auto Die Cutting Machine for Self Adhesive Trademark ( ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:25
11/01/2024
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN01967283