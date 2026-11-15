T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/185 Esas

KARAR NO : 2026/291 Karar

Mala Zarar Verme, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/06/2026 tarihli ilamı ile;

TCK 142/2-h maddesi gereğince açılan dava dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın sonuç olarak 3 Yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildiği,

ASÇ ; Halil Gülde ve Canseveroğlu, 01.01.2007 Halepdoğumlu, GÜLHAN GEZER tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede, genel internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu Portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.13.11.2026

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Basın No: ILN02597089