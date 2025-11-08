  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas: 2025/143

Karar: 2025/347

İLAN

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan SSÇ Emirhan Öztürk hakkında Mahkememiz 10/07/2025 tarih, 2025/143 esas, 2025/347 karar sayılı kararı ile 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen karar SSÇ Emirhan Öztürk'e adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

1-İşbu ilanın 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İKİ HAFTA içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02329844