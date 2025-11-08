T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 2. ÇOCUK MAHKEMESİ
Karar: 2025/347
İLAN
Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan SSÇ Emirhan Öztürk hakkında Mahkememiz 10/07/2025 tarih, 2025/143 esas, 2025/347 karar sayılı kararı ile 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen karar SSÇ Emirhan Öztürk'e adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
1-İşbu ilanın 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İKİ HAFTA içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025
