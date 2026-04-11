T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/1230 Esas

DAVALI : DARA FIRAT YILDIZ - Yeşilkent Mah. Nazım Hikmet Bulvarı Dış Kapı No:51-ADaire:92 Esenyurt/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Şirketin İhyası davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Dara Fırat Yıldız'ın adresinin tespiti için yapılan araştırmalarda adres araştırmalarının sonuçsuz kalması, bu nedenle adresin meçhul olması gerekçesiyle tebligat yapılamamış olması dolayısıyla bu davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özetle, Müvekkili Bankanın Büyükşehir Beylikdüzü / İstanbul Şubesi ile Ortak Pazar Temizlik Ürünleri Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi akdedilerek anılan firmaya kredi kullandırıldığı, davalı firmanın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 297279 sicil numarası ile kayıtlı olduğu, şirketin ticaret sicil kayıtlarında 15/02/2024 tarihli ortaklar kurulu kararıyla tasfiyenin sonuçlandırıldığı, tasfiye sonu kararının 19/02/2024 tarihinde tescil edildiği ve davalı şirketin sicilden terkin edildiğini, ticaret sicilinden kaydı silinen şirketin, müvekkili bankaya borçlu olduğunu, ödenmeyen kredileri bulunduğundan anılan şirketten olan alacaklarının tahsilini teminen icra işlemlerinin ikmal edilmesi gerektiğini, Ortak Pazar Temizlik Ürünleri Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin tüzel kişiliğinin ihya edilmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 19.12.2025 tarihli tensip ara kararları uyarınca,

1-Dava Şirketin İhyası olup; HMK’nun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığı anlaşılmakla; mahkemece dava ile ilgili yapılması gerekli işlemlerin yürütülmesine,

2-Taraflar arasındaki iş bu davada basit yargılama usulünün uygulanmasına,

3-Davalıya, dava dilekçesi ekli açıklamalı davetiye gönderilmesine, çıkartılacak davetiyeye tensip tutanağı örneğinin de eklenmesine,

4-Taraflarca karşılıklı olarak verilecek dilekçelerin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılmasına, gerekli giderlerin, başlangıçta alınan gider avansından karşılanmasına,

5-Tarafların dilekçeleri ile birlikte, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121 ve 129-(2) ile 318-(1) maddeleri uyarınca tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek vermeleri, başka yerden getirtilecek belgeler ve dosyalar için bunların bulunabilmesi için gerekli bilgileri vermeleri; (içerikleri, bulunduğu yer ile işlem tarihi ve/veya sayısı vb.)

a)Davacı delillerinin toplanması için gerekli giderin başlangıçta verilen gider avansından karşılanmasına,

b)Davalının cevap dilekçesinde gösterilen delillerin toplanması için tesbit edilecek delil avansının yatırılmasına,

6-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Tasfiye Halinde Ortak Pazar Temizlik Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin tüm ticaret sicil kayıtlarının celbine,

7-İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2019/31761 Esas sayılı dosyasının celbine,

8-İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2025/507 esas sayılı dosyasının UYAP üzerinden celbine,

Dilekçeler teatisi tamamlandığı ve celbi istenen belgeler ikmal edildiğinde dosyanın re'sen incelemeye alınarak karar tesisine, tensiben oybirliği ile karar verilmiş olmakla,

Tensip tutanağı ile dava dilekçesine ve eklerine karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz; aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız; 6100 Sayılı Kanunun 122 ve 128. maddeleri gereğince Dava Dilekçesi ve Tensip Tutanağı hususu, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı HMK 127,128 ve Tebligat Kanunu 30,31 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 02/04/2026

