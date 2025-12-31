T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/196 Esas

18.12.2025

Davacı Maliye Hazine vekili tarafından davalı Kayyım Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aleyhine açılan Gaiplik-Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan incelemesinde;

Dava konusu, Bakırköy İlçesi, Ümraniye Mahallesi 28 pafta, 380 ada 1parsel sayılı 32,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/2 hisse maliki olarak gaipliğine karar verilmesi istenilen Kiço oğlu Yorgi MAVRİDİS adına kayıtlı taşınmazın 4721 sayılı MK.nun 588 maddesi gereğince Hazine adına aidiyetine karar verilmesi için mahkememize dava açıldığı,

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Kiço oğlu Yorgi MAVRİDİS'in sağ olması halinde veya ölü olması halinde kanuni mirasçılarının veya mirasında hak sahibi kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre zarfında mahkememiz dosyasına başvurmaları, aksi takdirde gaipliğine karar verilmesi istenilenin gaipliğine ve miraslarının hazineye aidiyetlerine karar verileceği hususu TMK nun 588/1-2 ve TMK nun 33/2-3 maddeleri gereğince 2. kez ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02372791