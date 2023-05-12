T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2022/46

Karar No : 2023/98

İLAN

Mahkememiz dosyasında sanık sıfatıyla yer alan Sanık MOATAZ HUSSEIN ABDELGHANI ABDELHAMID ( Husseın ve Lubna oğlu, 01/07/1997 MISIR doğumlu), hakkında yapılan yargılama sonucunda 02/03/2023tarih, 2022/46Esas ve 2023/98 Karar sayılı ilamla;

"Sanığın Taksirle Yaralama eylemine uyan TCK'nın 89/1 Maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın kusurunun yoğunluğu gözetilerek takdiren 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak TCK'nın 62. Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 75 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 52/2 Maddesi gereğince sanığın ekonomik durumu gözetilerek adli para cezasının 1 günü 20,00 TL'den paraya çevrilerek 1.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 52/4 madde gereğince sanığın şahsi durumu gözetilerek adli para cezasının 1'er aylık taksitlerle, 4 ayda, 4 eşit taksitle sanıktan tahsiline, Sanığın geçmişteki hali, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olduğundan CMK 231. Maddesi gereğince hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, " dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.09/05/2023

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Basın No: ILN01827956