T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/502

DAVALI : MEHMET ÇAKMAK Çarşı Mah. Hürriyet Meydanı Nalban Sokak No:3 ELAZIĞ



Davacı AYŞE ÇAKMAK ile Davalı MEHMET ÇAKMAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karara Davacı AYŞE ÇAKMAK tarafından istinaf edilmiş olmakla;



Adresi tespit edilemeyen davalı MEHMET ÇAKMAK'a İstinaf dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla,



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA



İSTİNAF EDEN

DAVACI: AYŞE ÇAKMAK

DAVALI: MEHMET ÇAKMAK



Dava dosyasından Davalı eşim aleyhinde açmış olduğum Boşanma davasında 01.12.2022 tarihinde verilmiş olan karar ile açmış olduğum Boşanma davasının reddine karar verilmiştir.



Mahkemece davayı ispat edemediğim ve evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının taraflarca gösterilecek delillerle kanıtlanması gerektiği gerekçesi ile reddedilmiştir. Mahkemece vicdani kanaat aleyhimde oluşturulmuştur.



Davacı müşterek ikametgahımızı evi terk edip gitmiştir. Davalının Müşterek ikametgahımızı bu şekilde terk edip gitmesi ile benim yaşadığım mağduriyet Mahkemece dikkate alınmamıştır. Ben yaklaşık Davalı ile 6 yıldır ayrı yaşamaktayım. Dava açmadan 4 sene önce Davalı beni çocuğumla bırakarak terk edip gitmiştir. Ben kirayı ödeyemediğim için evden tahliye edildim. Tek başıma müşterek kız çocuğumuza hem annelik ve hem de babalik yaptım. İstanbul gibi büyük bir şehirde bu durumun ne kadar zor olduğunu ve ne zorluklar yaşadığımı takdirlerinize bırakıyorum. Davalı 6 yıl boyunca ne bana ne de Müşterek kız çocuğumuza hiç sahip çıkmamıştır. Maddi olarak ta hiçbir destekte bulunmamıştır.



Dava dosyasında da görüleceği üzere davalıya ilanen tebligat yapılmıştır. Davalının nerde olduğu dahi bilinmemektedir. Davalı davaya katılmamıştır. Kendisini savunmamıştır. Davalının adresinin bilinmemesi dahi Mahkemede olumlu kanaat oluşturmamıştır. Davada surımuş olduğum deliller olumlu bir şekilde değerlendirilmemiştir. Delil listemde tanık deliline dayandığım halde, Mahkemece tanık listesi sunmama izin verilmemiş ve tanık olarak hazır etmiş olduğum kızım Behiye Sudenur Çakmak tanık sıfatıyla dinlenmemiştir. Yargıtay İçtihatları hazır edilen tanıkların dinlenmesi gerektiği yönündedir.



Mahkemece bu hususun re'sen göz önüne alınması ve evlilik birliğimizin yürümediği ve ayrı olduğumuz konusunda kızımı dinlemesi gerekmektedir.



Mahkemece verilen karar hem usul ve hem de esas bakımından yasalara ve yerleşik Yargıtay İçtihatlarına aykırıdır. Davalının UYAP kayıtlarından borçları ve aleyhindeki icra takipleri kolayca tespit edilebilecekken Mahkeme üzerine düşen hiçbir görevi yerine getirmemiş, yeterince araştırma ve inceleme yapmamıştır. Ben halen maddi sıkıntılarla boğuşmaktayım, Kızımın eğitim Masraflarına, Üniversiteye hazırlık Masraflarına, ev kirasına ve geçinme masraflarına katlanmak zorundayım. Evli olduğum için de hiçbir kurumdan yardım alamıyorum. Davalının benim ve kızımın yaşadığı mağduriyetler umurunda değildir. Benim iddialarım ve beyanlarım soyut iddialar değildir. Delillerimi sunabilmem, davamı ispatlamam için bana Mahkemece yeterince fırsat verilmemiştir. işbu sebeplerden dolayı Yerel Mahkeme kararının yapılacak İstinaf incelemesi neticesinde, belirtmiş olduğum ve resen tespit olunacak hususlardan dolayı BOZULMASINA ve ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.



Şeklindeki istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine ,



İlan yapıldıktan 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde istinaf dilekçesine karşı cevap verebileceğinin davalıya ilanen tebliğ olunur. 06/06/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01842679