T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/199 Esas

DAVALI : HAMİT AKPOLAT Selahattin Eyyubi Mah. 3811 Sk. No:47/1 Yüreğir/ ADANA

Davacı Derya AKPOLAT tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, küçük düşürüldüğünü, davalının evin giderlerini karşılamadığını, hakaret ettiğini, ilgi ve şefkatten uzak davranışlar sergilediğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, bu nedenle tarafların TMK 162.ve 166.maddeleri gereğince tarafların boşanmalarına, müvekkil ve çocuk lehine 5000'er TL tedbir, 5000 TL yoksulluk nafakasına, nafakanın ÜFE oranında yıllık olarak arttırılmasına, 100.000 TL maddi 200.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ettiği, mahkememizin 04/04/2024 tarihli tensip tutanağı ile çocuk Ömer Asaf'ın geçici velayetinin anneye verilmesine, tedbir nafakası talebinin reddine, çocuk lehine aylık 3000 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağını içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 S.K. 127, 129, 194,195,240 VE 324 mad. gereğince ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceğiniz, cevap dilekçesinde savunmalarınızı ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmeniz, tüm delillerinizi, tanıklarınızın isim ve adreslerini bildirmeniz, elinizde olan tüm delillerini ibraz etmeniz, edemiyor iseniz nereden temin edileceğini bildirmeniz ve delil avansını yatırmanız gerektiği, dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02061486