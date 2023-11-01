T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/428 Esas

DAVALI : İLHAN İSMAİL SOLMAZ Talatpaşa Mah. 1009 Sk. No:19 D:9 Esenyurt / İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı vekili dava dilekçesinde; müşterek çocuk Rüzgar Demir lehine hükmolunan aylık 300 TL iştirak nafakasının 1700 TL arttırılarak dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 2000 TL'ye çıkarılmasına ve her yıl ÜFE oranında arttırılmasına karar verilmesini talep etmiş olmakla; belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı eklenerek davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinizde bulunan delilleri dilekçeye eklemek veya başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunmasını sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek, cevap dilekçesi verdikten sonra savunmayı genişletemeyecenizin hususu,



06/02/2024 tarihli celsede ön inceleme duruşmasının yapılacağı, bu tarihe kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği ve duruşmaya gelmediğiniz taktirde karşı tarafın isteği halinde yokluğunuzda duruşma yapılacağı ve aleyhinize yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ön inceleme duruşmasında talep olmaması halinde aynı celse karar verileceği hususları,



Dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01920829