T.C. BAKIRKÖY 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/201 Esas

Davacı , Kıymet Varış ile Davalılar , Anıl Üstünel, Bahriye Demir, Bilal Şıhoğlu, Cemal Yıkınç, Emine Çetin, Fehmi Orhan, Hüseyin Özenç, İzzet Aksoy, Kubilay İnal, Levent Koptekin, Mehmet Ali Ergün, Mehmet Timuçin Bayır, Necatin Demir, Nilgün Işık, Özcan Karagöz, Raşit Sönmez, Sadettin Yıkınç, Sevim İnal, Süheda Sayın, Süheyla Dede, Süleyman Şahin, Tuğba Aydoğdu, Yaşar İnal, Zeyyat Yıkılmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davası nedeniyle;

Mahkemenizce MEHMET ALİ ERGÜN'ün adresine bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce aldırılan 10/03/2025 tarihli bilirkişi raporunda; taban birim değeri 6500 alınarak oluşturulan düzeltilmiş arsa payı ve miktarı ile güncel arsa payı oranı ve miktarı fark oranı tablosuna göre, 1 numaralı 1. bodrum kat dükkan nitelikli Kıymet Varış'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 714 / 8564 ve güncel arsa payının 6 / 270 ve fark oranının % 275.18 ve eski arsa miktarının 4.80 metrekare ve yeni arsa miktarının 18.01 metrekare olduğu, 2 numaralı zemin kat dükkan nitelikli İzzet Aksoy'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 345 / 8564 ve güncel arsa payının 20 / 270 ve fark oranının % -45.62 ve eski arsa miktarının 16.00 metrekare ve yeni arsa miktarının 8.70 metrekare olduğu, 3 numaralı zemin kat dükkan nitelikli Mehmet Ali Ergün'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 291 / 8564 ve güncel arsa payının 4 / 270 ve fark oranının % 129.36 ve eski arsa miktarının 3.20 metrekare ve yeni arsa miktarının 7.34 metrekare olduğu, 4 numaralı zemin kat dükkan nitelikli Gönül Üstünel ve Cemal Yıkınç ve Sadettin Yıkınç'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 135 / 8564 ve güncel arsa payının 4 / 270 ve fark oranının % 6.40 ve eski arsa miktarının 3.20 metrekare ve yeni arsa miktarının 3.40 metrekare olduğu, 5 numaralı zemin kat dükkan nitelikli Gönül Üstünel ve Cemal Yıkınç ve Sadettin Yıkınç'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 260 / 8564 ve güncel arsa payının 4 / 270 ve fark oranının % 104.93 ve eski arsa miktarının 3.20 metrekare ve yeni arsa miktarının 6.56 metrekare olduğu, 6 numaralı zemin kat dükkan nitelikli Özcan Karagöz'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 227 / 8564 ve güncel arsa payının 4 / 270 ve fark oranının % 78.92 ve eski arsa miktarının 3.20 metrekare ve yeni arsa miktarının 5.73 metrekare olduğu, 7 numaralı zemin kat dükkan nitelikli Gönül Üstünel ve Cemal Yıkınç ve Sadettin Yıkınç'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 351 / 8564 ve güncel arsa payının 4 / 270 ve fark oranının % 176.65 ve eski arsa miktarının 3.20 metrekare ve yeni arsa miktarının 8.85 metrekare olduğu, 8 numaralı 1. kat mesken nitelikli Mehmet Timuçin Bayır ve Tuğba Aydoğdu'ya ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 498 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -12.77 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 12.56 metrekare olduğu, 9 numaralı 1. kat mesken nitelikli Bahriye Demir ve Necatin Demir'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 531 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -6.99 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 13.39 metrekare olduğu, 10 numaralı 2. kat mesken nitelikli Levent Koptekin'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 498 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -12.77 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 12.56 metrekare olduğu, 11 numaralı 2. kat mesken nitelikli Hüseyin Özenç'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 531 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -6.99 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 13.39 metrekare olduğu, 12 numaralı 3. kat mesken nitelikli Zeyyat Yıkılmaz'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 506 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -11.37 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 12.76 metrekare olduğu, 13 numaralı 3. kat mesken nitelikli Bilal Şihoğlu'na ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 540 / 8564 ve güncel arsa payının 20 / 270 ve fark oranının % -14.88 ve eski arsa miktarının 16.00 metrekare ve yeni arsa miktarının 13.62 metrekare olduğu, 14 numaralı 4. kat mesken nitelikli Sevim İnal ve Süheyla Dede ve Yaşar İnal ve Şüheda Sayın ve Kubilay İnal'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 506 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -11.37 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 12.76 metrekare olduğu, 15 numaralı 4. kat mesken nitelikli Fehmi Orhan'a ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 540 / 8564 ve güncel arsa payının 20 / 270 ve fark oranının % -14.88 ve eski arsa miktarının 16.00 metrekare ve yeni arsa miktarının 13.62 metrekare olduğu, 16 numaralı 5. kat mesken nitelikli Süleyman Şahin'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 514 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -9.97 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 12.96 metrekare olduğu, 17 numaralı 5. kat mesken nitelikli Raşit Sönmez'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 548 / 8564 ve güncel arsa payının 18 / 270 ve fark oranının % -4.02 ve eski arsa miktarının 14.40 metrekare ve yeni arsa miktarının 13.82 metrekare olduğu, 18 numaralı 6. kat mesken nitelikli Nilgün Nakşi'ye ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 498 / 8564 ve güncel arsa payının 20 / 270 ve fark oranının % -21.50 ve eski arsa miktarının 16.00 metrekare ve yeni arsa miktarının 12.56 metrekare olduğu, 19 numaralı 6. kat mesken nitelikli Emine Çetin'e ait taşınmazın düzeltilmiş arsa payının 531 / 8564 ve güncel arsa payının 20 / 270 ve fark oranının % -16.29 ve eski arsa miktarının 16.00 metrekare ve yeni arsa miktarının 13.39 metrekare olarak hesaplandığı ve hukuki değerlendirme ile takdirin mahkemeye ait olduğu yönünde görüş ve kanaat bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

