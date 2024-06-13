T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2022/373 Esas
KARAR NO : 2023/429
Kasten Yaralama suçundan sanık Kenan ANIL hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda mahkememizin 08/12/2023 tarihli ilamı ile BERAAT kararı verilmiş ve verilen beraat kararına karşı Katılanlar Hasan Polat - Mustafa Polat vekili Av.İlker Batu ERDOĞAN, 21/12/2023 Tarihli dilekçesi ile istinaf talebinde bulunmuş olup dosyanın sanığı Kenan ANIL müdafii Hatay Barosuna Kayıtlı Av.ECRİN NAZLI İNAN'ın tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı katılanlar vekilinin İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı yada katılanlar vekilinin istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmadığı takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.06.2024
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Basın No: ILN02047597