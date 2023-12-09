T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/279 Esas

KARAR NO : 2023/388



Yukarıda esas ve karar numarası yazılı mahkememiz dava dosyasında Sanık Khaled Abo Enen hakkında 23/11/2023 tarihli ilam ile Parada Sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, dosyada sanık sıfatı ile bulunan ve dosya kapsamında yabancı kimlik numarası tespit edilemeyen Adnan ve Verdi oğlu, 01/01/1999 Filistin doğumlu KHALED ABO ENEN'e dosya kapsamında adres bilgisi bulunmaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/12/2023

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Basın No: ILN01947798