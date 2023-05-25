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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-05-25 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/334 Esas

KARAR NO : 2020/166
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanıklar Ali Eren TOPAL ve Ali CAYMAZ hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda mahkememizin 22/06/2020 tarihli ilamı ile Sanık Ali Eren TOPAL'ın Beraatine, Sanık Ali CAYMAZ'ın ise 4 YIL HAPİS ve 5.000 TL ADLİ PARA CEZASIN verilmiş ve Sanık Ali CAYMAZ müdafiinin karara karşı istinaf talebinde bulunmuş olup dosyanın müştekisi 33767093176 T.C.Kimlik numaralı Mehmet ve Atiye Oğlu 1988 Doğumlu NURULLAH KURT' tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı sanık müdafiinin İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.05.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01833949