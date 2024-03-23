T.C. BAKIRKÖY 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/388 Esas

KARAR NO : 2023/507

Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/12/2023 tarihli ilamı ile sanık Bazamin ve Aminden olma 01/01/2000 d.lu ENAAT AMİN hakkında katılan MARUF RAHMANİ' ye karşı Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma Suçundan 5237 SK TCK 149/1-a,c,d,h maddesi gereğince 10 YIL HAPİS Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih- 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal hükümleri ve Y. 13. CD.'nin 11/05/2017 gün 2015/17550 Esas ve 2017/5313 Karar sayılı içtihadı ve 7242 sayılı yasadaki değişiklik de gözetilerek sanık hakkında TCK 53/1-2-3 maddelerindeki güvenlik tedbirlerinin UYGULANMASINA cezası ile cezalandırıldığı, sanık Bazamani ve Amin'den olma ENAAT AMİN' in katılan MARUF RAHMANANİ' ye karşı Hukuka aykırı olarak bir yere gitmek hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan dolayı 5237 SK TCK 109/2 MADESİ GEREĞİNCE 6 YIL 8 AYHAPİS cezası ile cezalandırıldığı, Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih- 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal hükümleri ve Y. 13. CD.'nin 11/05/2017 gün 2015/17550 Esas ve 2017/5313 Karar sayılı içtihadı ve 7242 sayılı yasadaki değişiklik de gözetilerek sanık hakkında TCK 53/1-2-3 maddelerindeki güvenlik tedbirlerinin UYGULANMASINA kararı verildiği, sanık Bazamin ve Amin'den olma 01/01/2000 d.lu ENAAT AMİN' in katılan AFSANE RAHMANİ' ye karşı hukuka aykırı olarak bir yere gitmek hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan dolayı TCK 109/2 maddesi gereğince 6 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırıldığı, Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih- 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal hükümleri ve Y. 13. CD.'nin 11/05/2017 gün 2015/17550 Esas ve 2017/5313 Karar sayılı içtihadı ve 7242 sayılı yasadaki değişiklik de gözetilerek sanık hakkında TCK 53/1-2-3 maddelerindeki güvenlik tedbirlerinin UYGULANMASINA ve sanık Bazamin ve Amin' DEN OLMA 01/01/2000 d.lu ENAAT AMİN' in üzerine atılı 6136 SK13/1 maddesi gereğince CMK 5728 Sayılı yasa ile değiştirilen 231/5 madddesine göre HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ B IRAKILMASI ' na 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA kararı verildiği, katılanlar Abdullah oğlu Hümeyra' dan olma 1975 d.lu Afganistan vatandaşı AFSANA RAHMANİ ve Abdulrahman oğlu Hayato' dan olma 1978 d.lu MARUF RAHMANİ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Mahkememiz Gerekçeli kararı ve sanık Müd. Av. Meltem Deniz KARAPAZAR' ın İstinaf talepli dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde hükmün veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe ile veya Zabıt Katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere kararın istinaf edilebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince GAZATEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.03.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02007326