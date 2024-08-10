T.C. BAKIRKÖY 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/49

KARAR NO: 2024/196

İ L A N

Mahkememizin 2022/49 Esas 2024/196 Karar sayılı kararı ile sanık Rasool Golıyan hakkında Yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, kişi hürriyetini yoksun kılma suçundan beraatine karar verilmiş olup;tüm arama ve çabalara rağmen müştekiler MAHSHİD ROSHAN ve OMID AJORLOO'ya mahkememiz gerekçeli kararının tebliği sağlanamadığından ilanen tebliğe karar verilmiş olup;

İş bu ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. Maddesine göre 09.05.2024 tarih 2022/49 Esas 2024/196 Karar sayılı Gerekçeli Kararın müştekiler MAHSHİD ROSHAN ve OMID AJORLOO'nun bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07.08.2024

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Basın No: ILN02074416