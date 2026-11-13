T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/1075 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davacılar, Ahmet KAYA, Aleyna KAYA, Hasan KAYA, Melahat KARADERİLİ, Şükran TEKİN, Yeter YÜNLÜ ile Davalılar, Ajda YİĞİT, Hasan TURAN, Hatice DEMİR, Hüseyin TURAN, İbrahim KARAGÖZ, Kezban TÜRKOĞLU, Murat KARAGÖZ, Nazmiye AKDEMİR, NEZAHAT AVCI, Pakize ÇELİK, Raşit TURAN, Seher AY, Seher KARAGÖZ, Uğur TURAN, Yeter GÜNEY, Yılmaz KARAGÖZ arasında davaya konu Kastamonu Seydiler, Merkez 528 Ada, 20 Parsel ve İstanbul ili, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 601 Ada, 22 Parsel sayılı taşınmazın 30/306 hissesine ilişkin olarak, aşağıda isim ve soy isimi bildirilen davalı Murat KARAGÖZ'e hiçbir surette tebligat yapılamadığından ve yapılan tüm adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davalılardan Murat KARAGÖZ'ün, duruşmanın bırakıldığı 08/02/2027 günü Saat:10:40'ta Bakırköy 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02593782