T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2024/697 Esas
Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi talepli davada; İzmir ili, Menemen İlçesi, Kasımpaşa Mah/köyü, Cilt No:6, Hane No:348, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Şaban ve Melek'den olma, 20/02/1942 doğumlu, 32803854160 T.C. Kimlik nolu ABDULLAH SİNANOĞLU'nun mirasçılarına ulaşılamadığından TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris ABDULLAH SİNANOĞLU'nun mirasçısı olduğu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 15. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/697 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın Hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.
