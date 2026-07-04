T.C. BAKIRKÖY 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/99

Karar No: 2026/258

İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık Dursun AYDEMİR (42188113806) hakkında Mahkememizin 07/05/2026 tarihli, 2022/99 esas-2026/258 karar sayılı ilamı ile Vergi Usul kanununa Muhalefet suçundan beraatine ve defter ve belgeleri ibraz etmemek suçundan beraatine sanığın yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık Dursun AYDEMİR (42188113806) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği,

Ayrıca Katılan kurum İstanbul Deftardarlığı tarafından beraat kararların istinaf edildiği ve ilan aşamaları tamamlandıktan sonra dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01.07.2026

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Basın No: ILN02502587