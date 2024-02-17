T.C. BAKIRKÖY 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2017/650

Karar No: 2023/595

İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık ÖMER TATAH (Ramadan ve Eyyiş oğlu, 01/01/1964 Halep doğumlu) hakkında Mahkememizin 09/11/2023 tarihli, 2017/650 esas-2023/595 karar sayılı ilamı ile Hırsızlık suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık ÖMER TATAH (Ramadan ve Eyyiş oğlu, 01/01/1964 Halep doğumlu) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.01.2024

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Basın No: ILN01985895