T.C. BAKIRKÖY 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/135 Esas

2023/569 Karar

İLAN

Müştekiler Mohammad Omar SAFAZADA (Mohammad Mohsin ve Firuzan oğlu 2001 Afganistan Doğumlu) ve Mohammad Elham ETEFOQ (Mohammad Mayel ve Shukrıa oğlu 2001 Afganistan Doğumlu) hakkında Mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Nitelikli Yağma suçundan Mahkememizin 11/12/2023 tarih 2023/135 Esas 2023/569 Karar sayılı kararı ile Sanıklar Basit MURADİ ve Feyyaz Nawid MELİKZADE hakkında 5237 Sayılı TCK.'nun 149/1-a-c-h maddesi gereğince neticeten 10 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmalarına dair karar verilmiş, sanıklar mahkumiyet kararımıza karşı istinaf talebinde bulunmuşlardır.

Mahkememizce müştekilerin gıyabında verilen karar bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekilere kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren müştekilerin CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf talebi mümkün olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/02/2024

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Basın No: ILN01988530