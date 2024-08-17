T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ
2024-08-17 00:00:00 -
T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ
2024/169 TLMT.
15/08/2024
TAŞINIRIN EK DÜZELTME SATIŞ İLANIDIR
Müdürlüğümüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyasında taşınır satış ilanı hazırlanmış olup satış ilanında menkul malların KDV bedelinin sehven % 20 olarak gösterildiği anlaşılmıştır.
Taşınır kumaş olup kumaşın KDV'si % 10 olduğundan satış ilanın bu şekilde düzeltilerek ilanının yapılmasına karar verildi.
İş bu ilan imza altına alınmıştır.
#ilangovtr
Basın No: ILN02077852