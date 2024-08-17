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Resmi İlanlar T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-17 00:00:00 -

T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ

2024/169 TLMT.
 
15/08/2024

TAŞINIRIN EK DÜZELTME SATIŞ İLANIDIR

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyasında taşınır satış ilanı hazırlanmış olup satış ilanında menkul malların KDV bedelinin sehven % 20 olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

Taşınır kumaş olup kumaşın KDV'si % 10 olduğundan satış ilanın bu şekilde düzeltilerek ilanının yapılmasına karar verildi.

İş bu ilan imza altına alınmıştır.

#ilangovtr

Basın No: ILN02077852