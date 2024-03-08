T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2022/489
KARAR NO : 2024/83
Bina Altına Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 25/01/2024 tarihli 2022/489 E., 2024/83 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hapis cezasının 5237 sayılı TCK' nun 51/1. maddesi gereğince ERTELENMESİNE, 5237 sayılı TCK' nın 51/3. maddesi gereğince 1 YIL 3 AY DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilen Abdulkadir ve Neziha oğlu,20/04/1996 Nizip doğumlu, ABDULKADİR BOZKURT' a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/03/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN01998151