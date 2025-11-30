T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .16577969-2024/49-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 25/09/2025 tarih, 2024/49 esas, 2025/541 Karar sayılı ilamı ile Mahmut ve Ayde oğlu, 01/01/1977 Suriye doğumlu VARDE SWON hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 5 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 haftalık yasal süre içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02347874