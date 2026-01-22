T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/812

DAVALI : Gizem Bozel Sadık

Davacı SELİM SADIK tarafından davalı GİZEM BOZEL SADIK aleyhine açılan Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle) davasında duruşmanın 24/03/2026 günü saat 10:05'te yapılacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluklarında hüküm verileceği İsmail ve Hanife kızı, 01/02/1995 Kırklareli doğumlu davalı Gizem Bozel Sadık'a tebliğ ve ihtar olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

