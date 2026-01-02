T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2024/925

KARAR NO: 2025/533

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 21/10/2025 tarih ve 2024/925 Esas-2025/533 Karar sayılı ilamı ile sanığın TCK'nin 158/1-f-son ve 52/2-4 maddeleri gereğince 4 YIL HAPİS ve 26.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, Murat ve Fadime oğlu, 17/06/1997 Haymana doğumlu, Ankara-Haymana-Deveci nüfusunda kayıtlı sanık HAYATİ YÜKSEL tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31/12/2025

