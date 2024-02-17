T.C BAKIRKÖY 11. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

2021/253 Esas

2023/363 Karar



Davacının Tapu iptali ve tescil davasında mahkememizce verilen gerekçeli karar davalılardan Ahmet Abdellah Abdelsalem Mohammed'e tebliğ edilememiş, yapılan adres araştırmasında da bulunamadığı anlaşıldığından mahkememizce aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuş olup;

1-Davalılardan İnan İnşaat yönünden;

İstanbul İli Esenyurt İlçesi Esenyurt Köyü 1280 Ada 30 Parselde kayıtlı bulunan 19.182,85 m2 yüzölçümlü YEDİ BLOK BETONARME BİNA VE ARSASI nitelikli, kat mülkiyetli taşınmazın 8000/16439600 arsa paylı C Blok, 4. Kat, 145 Bağımsız Bölüm nolu DAİRE nitelikli taşınmazın; davalı İnanlar İnşaat Anonim Şirketi adına kayıtlı 37/50 hissesi iptali ile üzerindeki takyidatlardan ari şekilde davacıadına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Harçlar Kanunu gereğince ana dosyada alınması gerekli 8.880,30-TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Harçlar Kanunu gereğince birleşen Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2021/636 Esas-2021/529 Karar sayılı dosyada alınması gerekli 179,90-TL karar ve ilam harcının davalı birleşen dosya davalılarından alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Ana dosya yönünden Davacı-birleşen dosya davacısı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre taktiren 20.500,00-TL ücreti vekaletin davalı-birleşen dosya davalılarından alınarak davacı-birleşen dosya davacısına verilmesine,

5-Birleşen Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2021/636 Esas-2021/529 Karar sayılı dosya yönünden Davacı-birleşen dosya davacısı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 8/1 maddesi uyarınca taktiren 20.500-TL ücreti vekaletin davalı-birleşen dosya davalılarından alınarak davacı-birleşen dosya davacısına verilmesine,

6-Ana dosya için Davacı-birleşen dosyalar davacısı tarafından yapılan 1.822,10-TL PTT gideri, 314-TL keşif harcı, 100-TL ATGV keşif araç ücreti ve 3.400-TL Bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 5.636,10-TL yargılama giderinin davalı-birleşen dosya davalılarından alınarak davacı birleşen dosya davacısına verilmesine,

7-Birleşen Bakırköy 8. Tüketici Mahkemesi'nin 2020/260 Esas- 2020/33 Karar sayılı dosyada yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

8-Kullanılmayan gider ve delil avanslarının karar kesinleşmesinden sonra talep halinde ilgilisine iadesine,

07/11/2023 tarihli tashih kararı ile; Mahkememizin 2021/253 esas, 2023/363 karar, 24/05/2023 tarihli ilamın gerekçeli kararın 13.sayfasında hüküm kısmının 7 numaralı bendinde Birleşen Bakırköy 8. Tüketici Mahkemesi'nin 2020/260 Esas, 2020/33 Karar sayılı dosya numarasının BAKIRKÖY 6.TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN 2021/636 ESAS, 2021/529 KARAR OLARAK TASHİHİNE,

Dair; Davacı vekili, Davalı Turkland Bank vekili, Davalı Trakya Grup vekili, Davalı Burgan Bank vekili, Davalı Esenyurt Belediye Başkanlığı vekili, Davalı Lütfi Baykan vekilinin yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildiği , iş bu gerekçeli kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01985974