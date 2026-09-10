T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İsmet oğlu Semra'dan olma 07.07.1992 Kırıkhan doğumlu 51919156906 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı Ozan DEMİRSABAN hakkında; Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/10/2025 tarih 2023/569 esas 2025/631 sayılı kararı ile, 213 sayılı yasanın 359/a-2 maddesi kapsamında 9 ay hapis cezası, aynı kanunun 359/b maddesi kapsamında 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
İşbu ilan metninin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftalık süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02544827